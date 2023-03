tARTu pood on nüüd hakkide päralt

«Nime muutuse taga on tegelikult vajadus uuendada galerii kontseptsiooni,» selgitasid galerii käivitajad Kaili Kask ja Raul Oreškin. «Oleme kolme tegutsemisaastaga tARTust välja kasvanud ning galeriis esitletevate kunstnike valik on väljunud Tartu piiridest,» lisab Haki galerist Silja Truus.

Uue galerii nime valikul jääb Tartuga seos alles. Tartu hakke on oma loomingusse põiminud lisaks kujutavale kunstile mitmed kirjamehed. Oskar Luts ja Mehis Heinsaar on hakiparve kirjeldanud kui tartulikku nähtust. Hando Runnel, Indrek Hirv ja Jaan Kaplinski on põiminud Tartu hakid oma luulesse. Mika Keränen on tituleerinud Tartu lausa hakipealinnaks. Hakid on andnud põhjust mitmeteks meediaartikliteks ning vähemalt üheks Tartus läbiviidud ülelinnaliseks eksperimendiks.