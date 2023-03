Valimiskomisjoni esimees: kahtlusteta on Tartus ülekaalus e-hääled

Mölder ütles, et kui eile õhtuks oli Tartus antud 19 213 e-häält, siis varasema kogemuse põhjal väga suur hulk valijaid jätab hääletamise viimasteks tundideks ja täna võib lisanduda ennustuse järgi veel 5000 e-häält. E-hääletamine lõpeb täna kell 20.

Jaoskonnas oli eile õhtuks hääletamas käinud 11 074 Tartu valijat. Viimane avaldatud seis Tartu kohta ütleb kell 15, et hääletanud on 47.5 protsenti tartlastest (see ei kajasta tänaseid e-hääli), mis on praegu riigi kõrgeim näit. Näiteks Jõgevamaa aktiivsus on 44,3 ja Tartumaa aktiivsus 36,2.

Riigis kokku on täna kell 15.30 pabersedeliga hääletanuid 131 118 ja e-hääletanuid 280 686.

Mölder märkis, et Tartu osavõtunumbrid ületavad kohalike valimiste sama päeva seisu, ent siis oli valijaid nimekirjades 9400 võrra rohkem. Ta lisas, et Tartu eripära on olnudki, et valmispäevaks on hääletajaid järjest vähem, iga korraga on see trend süvenenud, et hääletatakse enne valimispäeva.

«See on seotud sellega, et oleme suutnud hääletamisruumid valida asukohtadesse, mis jäävad inimeste käiguteedele, lihtne on valik teha eelhääletamise perioodil,» ütles ta.