Bluusikitarrist Andres Roots annab enne täispika plaadi esitlemist kontserte Berliinis

Värske üllitise miksis Asko-Romé Altsoo, kes on 2009. aastast viimase lihvi andnud kõigile Rootsi plaatidele. Ümbrise kaane kujundas muusiku abikaasa Siret Roots, kes on tema helikandjate visuaalse poole eest hoolitsenud juba 21 aastat. Kõik nimetatud on tartlased.

Ümbrisel kasutatud kontserdifotod tegid Haapsalu kultuurikeskuses Malle-Liisa Raigla, Viru folgil Leif Laaksonen ja Helsingi klubis Tenho Risto Vuorimies. Roots märkis, et Vuorimies sai 1970. aastatel tuntuks Soome plaadifirma Love Records põhifotograafi ja -kujundajana ning tema töödest kuulsaim on mitu korda Soome kõigi aegade parimaks plaadikaaneks valitud Hurriganesi «Roadrunner» aastast 1974.

Plaadi «Vol. 12» lugudest on kaks ( «Waiting Around» ja «Birdsong Thing») elektrilised ja pärinevad 2019. aastal avaldatud seitsmetolliselt vinüülilt «Waiting Around». Need ilmuvad nüüd esimest korda CD-l.

Akustilistest lugudest kaks («Starbuck Theme» ja «Western of the Month») salvestati 1Teatri mullusele suvelavastusele «Vihmameister», mida etendatakse Ohtu mõisa teatritallis ka sel suvel. Kolmas lavastuse jaoks mõeldud pala («Hawk’s Out with His Axe») leidis «Vol. 12» sessioonides uue kuju.