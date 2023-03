Uus kursus aitab 18 arsti meditsiinisüsteemi tagasi

«On olnud erinevad põhjused, miks ülikoolis kunagi arstiks õppinud kolleegid ei läinud kohe edasi kas residentuuri või tööle tervishoiuasutustesse,» ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp. «Seda tervitatavam on, et koos Tartu ülikooliga on loodud koolituskursus «Arstid tagasi tervishoidu», mis on suurepärane võimalus kunagi arstiteaduskonna lõpetanutel tervishoidu naasta.»