Varastatakse kõike, mis ripakil

Plekist vihmaveetünn, seinale toetuv redel või kuuri all seisev lumelabidas – pererahva jaoks täiesti tavalised asjad, kuid varaste jaoks väärtuslik kraam. Statistika näitab, et varguste arv on viimased neli aastat olnud tõusvas trendis. Mida saab koduomanik ise teha, et mustade mõtetega võõrad hoovist eemal hoida?

Kõige tähtsam soovitus – hoovist tuleks silme alt ära panna kõik, mis võib vargale huvi pakkuda. Isegi kui tegemist on vana plekist tünniga, kus hoitakse vihmavett, sest varga jaoks võib see tähendada mitu kilogrammi vanametalli.

«Kui juba hoovi tullakse, siis vaadatakse rohkem ringi. Esimesel korral läheb võib-olla kastmistünn, teisel korral murtakse lahti kuuriuks ja kolmandal korral ollakse juba toas sees. Reeglina on nii, et kui midagi huvipakkuvat leitakse, siis süvenetakse hoolikamalt, et mis sealt veel võtta on,» hoiatas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Hoovis vedelev redel on tööriist vargale