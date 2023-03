GALERII ⟩ «Taevatrepi» esilinastuse publik rändas Lõunakeskusest poole sajandi tagusesse Tartusse

Vana kunstniku Georgi rollis on Raivo Trass, keskeakriisi põdeva Uu osas on Mait Malmsten. Operaator Rein Kotov on selle stseeni üles võtnud pallaslase Lembit Saartsi kodu teisel korrusel Õie tänaval.

Nii et film on ka omamoodi ajaränd, sest Saarts on juba peaaegu seitse aastat tagasi surnud, aga me näeme teda ikka veel. Trass on peaaegu üheksa kuud tagasi surnud, aga me näeme teda ikka veel.