Vaata üles! Hämarduvas õhtutaevas suudleb Veenus Jupiteri

Planeedid kaugenevad õhtust õhtusse veel mõnda aega, kuni Jupiter kaob Päikese taha, samal ajal kui Veenus tõuseb öötaevas aina kõrgemale.

Tartu ülikooli observatooriumi kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu ütles, et Jupiteri, Veenuse ja Maa rivistumine on küllalt haruldane, järgmine samalaadne sündmus leiab aset 2032. aastal ehk üheksa aasta pärast.

Veenus näib suurem ja heledam, Jupiter paistab tumedam ja väiksem. Aga vaatepilt on nauditav, kuna mõlemad taevakehad on praegu tähistaevas Kuu järel kaks kõige eredamat objekti.

Kui astronoomiat meelde tuletada, on Veenus Päikesesest teine planeet (esimene on Merkuur), peaaegu sama suur kui Maa. Päikesest kolmas «kivi» on teatavasti Maa, sealt edasi järgmine on Marss ning selle järel tuleb juba hiidplaneet, Maast 11 korda suurema läbimõõduga Jupiter.

Tõrva astronoomiaklubi liikmed annavad oma Facebooki lehel teada sedagi, et praegu asub Veenus meist umbes 204 miljoni kilomeetri kaugusel ning Jupiter 864 miljoni kilomeetri ehk enam kui neli korda kaugemal. Põhjus, miks väike Veenus on tohutult hele ja suur, on ka selles, et paksu pilvkattesse mässitud Veenus ongi Päikesesüsteemi kõige heledam objekt, kuna peegeldab 90 protsenti talle langevast päikesevalgusest tagasi. Vöödiline Jupiter teeb sama vaid 50 protsendi ulatuses.

Rivistus. Foto: The Sky Live, 2023