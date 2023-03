Ulila paadisadamast saab pühapäeval lumelinn

Ulila suveaia pealiku ja ürituse eestvedaja Ülari Tootsi sõnul toimub lumelinna ehitus juba kolmandat korda, ehkki korraldama on pidanud ta seda neljal korral. «2020. aastal pidi see esimest korda toimuma, aga jäi ära. Kuid toimus 2021, 2022 ja ka tänavu, seega juba traditsiooniline üritus,» märkis Toots.

Korraldajad on üleskutses öelnud, et ilmataat on meid ninapidi vedanud ning tõi meile tagasi lume, mistõttu kutsutakse huvilisi taas Ulila paadisadamasse lumelinna ehitama.