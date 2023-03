VIDEO ⟩ Esimees valimisjaoskonnas ei hääleta: endale tööd juurde teha ei ole viisakas!

Uurisin Lõunakeskuses toimetava valimisjaoskonna esimehelt Virge Nummertilt, et küllap oskab tema sellest tööst kõige paremini rääkida. Teada ju oli, et tegemist on ka varem mõned valimised läbi teinud korraldajaga. Seepeale vastas esimees kavala muigega, et mõned korrad on tõesti seljataga. «Aastast 2002,» teatas ta.