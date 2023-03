Esietendub Henrik Visnapuu teemaline unenäost alguse saanud lavastus

Nullteatris nüüd valminud «Endspiel. Luuletaja H. Visnapuu viimased päevad New Yorgis» esietendub täna, 3. märtsil kell 19 Tampere majas (Jaani 4). Stsenarist, lavastaja ja Visnapuu rollis on Kudu, helilooja on Kiwa ning video- ja helipildi operaator Martiini.