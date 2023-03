Vald keeldus eaka mehe üürilepingu pikendamisest, tuleb ära kolida

Praeguse kodu asemele pakkus vallavalitsus Kalev Võttinile väiksemat korterit ligi kümne kilomeetri kaugusel Annikoru külas, kus ei ole poodi, apteeki ega arsti. Teine variant oleks talle Hellenurme hoolekodu, kuid sinna terve ja iseendaga hakkama saav mees minna ei soovi. Nüüd ootab vald, mil vana mees on otsustanud, kuhu ta elama läheb, fakt on see, et senisesse korterisse ta jääda ei saa.