Keraamiku savist inimnägude armee tekitab vastuolupinge

Aparaaditehase aatriumis, stuudiopoe Karud ja Pojad R-galeriis on võimalus tutvuda Eesti vanema põlve keraamiku Viive Väljaotsa minivormide näitusega. Vaatajat võtavad vastu sürreaalsed, alateadvust ärgitavad ja teisalt jutustavad või jutustust esile kutsuvad tegelaskujud, kes-mis tegelikult on hoopis mitmesugused tarbenõud. Autor ise reedab, et need on «tehtud kujutava kunsti vajadusega».