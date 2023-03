Jüri Kõre: Lihtsam tee hooldekodusse

Nüüd on käes aeg astuda järgmine samm. Kulisside taga käib juba mõnda aega pikaajalise hoolduse reformi järgmise etapi ettevalmistus. Üsna värskes, 2022. aastast pärinevas Brüsseli dokumendis «Euroopa hooldusstrateegia. Õigusloome eelne süntees» on tõdetud, et pikaajalises hoolduses juurutavad riigid sarnaseid strateegiaid. «Kohalikul tasandil on eesmärk säilitada nii palju, kui saab, hooldatavate iseseisvust, korraldada hooldust kodus ja kogukonnas ning vajadusel hooldekodudes ja õendushaiglates. Riiklikul tasandil juurutatakse digitaalseid lahendusi ning kombinatsioone hooldus- ja eluasemeteenustest.»