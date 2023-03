Terviseamet: inimesed, kes on hiljuti V Spad külastanud, peaks oma tervist jälgima

Samuti juhib Dontšenko tähelepanu sellele, et haigusesse nakatutakse bakterit sisaldavate mikroskoopiliste veepiiskade sissehingamisel. «Haigus haarab peamiselt inimese hingamisteid, nakatumine on võimalik vaid veepiiskade sissehingamisel, vee allaneelamine või joomine ei põhjusta haigestumist,» selgitas ta. Haigust diagnoositakse kliiniliste sümptomite ja laboratoorsete uuringute alusel. Haigestumise risk on suurem mõnda kroonilist haigust põdevatel inimestel, suitsetajatel ja eakatel.

«Kõige lihtsam viis bakterist vabanemiseks on tõsta temperatuur vähemalt kuuekümne kraadini, aga kuna tulemus oli ülikõrge, soovitasime lisaks teha kloorišoki. See tähendab tavapärasest tugevama kontsentratsiooniga klooripesu,» ütles Luht. Ta lisas, et samuti tuleb hoolitseda selle eest, et katlakivi saaks eemaldatud.

Luhti andmeil elab Legionella pneumophila vaid teatud temperatuuridel ehk kui temperatuur on alla 20 kraadi, siis see hävineb. Energiakriisi tõttu on see hakanud rohkem levima, sest sarnaselt spaadega on inimesed ka oma majapidamistes veeboilerite temperatuuri vähendanud. «Nii tuleb ka näiteks siis, kui minnakse reisile ja selleks ajaks lülitatakse kodus boiler välja, taas vett kasutama hakates veenduda, et see on saanud piisavalt soojeneda,» märkis ta.