GALERII ⟩ Carl Sarapi fotodel laulupeomuuseumis paistab ilus sõjaeelne Eesti

Kui linnamuuseumi direktor Risto Lehiste oli laulupeomuuseumis näituse avamisel teinud sissejuhatuse, võttis sõnajärje üle kuraator Kristiina Tael-Annuk. Ta rääkis, et oli näituse koostamiseks Tartus saanud innustust Sarapi fotode väljapanekust fotomuuseumis Tallinnas.

Laulupeomuuseumis vaatajate ette seatud näitusel on umbes 80 protsenti teistsugused pildid. Kuraatorid on siin ka Merilis Roosalu ja Marje Eelma (viimane on ühtlasi kujundaja). Roosalu kõneles avamisel Sarapi rikkalikust pärandist.