Jens Raavik: Valimisvõitu ei peaks ostma pastapliiatsite eest

Aegade jooksul on lihtsameelsete hääli püütud osta ka kohukeste ja küttepuudega, mis kindlasti kuluksid praegugi mõnes elektriarvete tõttu pankrotistunud majapidamises marjaks ära. Aga kas see, et poliitikute edu sõltub rahva vaesusest, täpsemini vaestele korra pakutavast meeleheast, on ikka moraalne? Mõelda vaid, mida kõike selle raha eest saaks, mis kulub täiesti mõttetu valimisrämpsu peale.