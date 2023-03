ELF pani poliitikud metsa poole vaatama

ELFi metsaprogrammi juht Siim Kuresoo selgitas, et kuigi keskkonnaküsimustes on erakondade programmides ja kandidaatide seisukohtades suur edasiminek, siis metsateemad on kuum kartul, mille puhul ei taheta selgeid seisukohti võtta, parteidele meeldib jääda ambivalentseks, ähmaseks. Ent poliitilistel otsustel on metsa käekäigule suur roll ja selle küsitlusega püüti valijale abiks olla.

Peaministri aastapäevakõnes oli kujund kelgu mäe otsa vedamisest, heaolu tuleb ka ise luua.

Panin ka seda kõnet tähele. Ta rääkis sellest, et kui tahad puidust mööblit, tuleb raiuda. Puidust mööbli tegemise vastu keskkonnaühendused ei võitle, aga selleks, et eestlastele mööblit teha, ei ole mingil juhul õigustatud senised raiemahud ja metsakasutuse intensiivsus, nagu see on praegu.

Tallinna tehnikaülikooli ühest tööst tuli välja, et aastane puidukasutus Eestis on 0,15 miljonit tihumeetrit siin tarbitavat saematerjali, mööbel on osa sellest. Me võime tulu teenida metsast ning et see on kasulik ja roheline, sellega oleme nõus, aga piirini, kui see ei sea ohtu meie kliimaeesmärke ega kahjusta elurikkust. Sellest vaatest tuleb raiemahtu vähendada.

Mets on lepik, on kuusepõld ja vana isetekkeline põline mets.