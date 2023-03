PILDID ⟩ Tulevased tudengid tutvusid ülikooli lahtiste uste päeval kalade vähirakkudega

Tutvumispäeval korraldati ka töötoad, kus osalejad said erialasid lähemalt uudistada ja ise käed külge panna, näiteks kalades peituvaid haigusi mikroskoobi all oma silmaga näha.

Ühe teemana käsitleti Liivi tänaval asuvas Oecologicumi hoones toimunud õpitoas inimtegevuse mõju vabalt elavate loomade tervisele. Töötoas sai tutvuda zooloogidega, kelle teadustöö kese on mõista inimese põhjustatud keskkonnamuutuste mõju vabalt elavate loomade tervisele ning koguda teaduspõhist infot loomade tervise kohta, et toetada selle kaudu looduskaitselist tegevust.

Tartu ülikooli ökotoksikoloogia teaduri Randel Kreitsbergi juhendusel said tulevased üliõpilased läbi mikroskoobi näha vähirakke, mis peidavad end reostunud vetes elutsevates kalades. Teadurite tööks on aga uurida sedagi, milline on niisuguseid kalu söövate lindude tervis.

Sepa sõnul on looduse tervise kahjustamise üks tegureid inimeste teadmatus. «Suur probleem on see, et paljud inimesed üldse ei teagi, mis kõik valesti on,» nentis ta.