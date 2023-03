Linn tahab alustada Supilinna tiigi korrastamist

Linn soovib korrastada Supilinna tiigi ja säilitada sealse elurikkuse. Tiik on sobiv elupaik kahepaiksetele, sealhulgas looduskaitsealustele liikidele rohukonnale ja tiigikonnale. Emajõe lähistel asuv ligi 2,5 hektari suurune tiik on kavas puhastada settest ja liigselt vohavast taimestikust. Eelmisel aastal koostas osaühing Kobras Supilinna tiigi settest puhastamise projekti, mille põhjal on eemaldatava sette maht ligi 15 250 kuupmeetrit.