Suri Tartu linnakodanik Jaan Muna

Kristjan Luhamets meenutas mullu 3. mail väljaandes E-kirik, et Jaan Muna on kirikutöös osalenud kogu südamest. Tema panust mäletatakse nii Pauluse kiriku renoveerimisel, kus ta lisaks annetustele tegi vabatahtlikuna tööd, kui ka Maarja kirikus, mille ülesehitamine on viimastel aastatel hoo sisse saanud.

«Jaani on Tartus jagunud kümnete aastate jooksul kõikjale, kus on toimunud olulised kohtumised või arutelud, nii et tema osalemist on võinud lausa pidada sündmuse kaalukuse mõõdupuuks,» meenutas Kristjan Luhamets. «Raudnaelana oli ta aastaid külaline näiteks igakevadisel metsanduse visioonikonverentsil maaülikoolis. Tartu linnapealt on Muna täie õigusega pälvinud Tartu kodanikuaktiivsuse klaasmuna.»