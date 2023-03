Tänavu Tartu linna aukodanikuks nimetatud Tiina Stelmach ei leia, et tema elutöö on juba tehtud. Ta usub, et äsjane suur tunnustus kuulub kõigile neile inimestele, kes Eesti Agrenska fondis töötavad erivajadustega laste ja noorte ning nende perede parema toimetulemise nimel. Lastearstiks õppinud Stelmach on Eesti Agrenska fondi pereteenuste juht ning seekordses «Vahetunnis Tartu Postimehega» meenutab ta kaht kümnendit alates sellest, kuidas fond sündis, kuidas nad leidsid oma koduks Tammistu mõisa ja seda restaureerisid ning milliseid võimalusi mõis koos kolme taastatud hoone ja korrastatud pargiga erivajadustega inimestele pakub. Saadet juhib ajakirjanik Aime Jõgi.