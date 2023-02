Tartu osaleb koos idufirmadega Tokyo tehnoloogiamessil

Tokyos toimuv üritus toob kokku 10 000 idufirmat, suurettevõtet, investorit ja linnade esindajad üle maailma, et luua võimalusi investeeringuteks ja koostööks. Lisaks kohtub Tartu delegatsioon 1.–3. märtsil New Nordic Smart City delegatsiooniga, et luua kontakte Jaapani kinnisvaraarendajate, investorite ja ühiskondlike organisatsioonidega.

Tartu ülikooli hargettevõte GScan tutvustab messialal muon-flux skannerit, mis võimaldab taristuobjekti sisemusest joonistada täpse 3D-kaardi. «Meie skanner suudab eristab nii metalli, roostet kui tühimikke,» rääkis GScani tegevjuht Marek Helm, kelle sõnul saaks seda tehnoloogiat kasutada näiteks Tartu Sõpruse silla täpseks analüüsiks. «Muidugi on maailmas on tohutult sildu, viadukte ja vundamente, mille ümber disainerid praegu pead murravad, et mis seal täpselt sees võib olla. Meie saame neile selle info anda,» lisas Helm messil tutvustatava tehnoloogia kohta.

Süvatehnoloogia on valdkond, kus kohtuvad teadus ja tehnoloogia ning erialaseid teadmisi kasutatakse parimal viisil, et teadussaavutustest saaks toimivad süsteemid, seadmed, prototüübid, tooted ja metoodikad. «Rõõm on tõdeda, et Tartu ülikooli panus teaduse siirdamisel äriks on pidevas kasvutrendis ning Tartul on võimalus nendest ambitsioonikatest ja uuendusmeelsetest ettevõtmistest rääkida. Muidugi jätkab Tartu igakülgselt linnakeskkonna ja vajaliku teabe jagamist ettevõtjatega, et uusi tehnoloogiaid testida ja arendada,» sõnas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.