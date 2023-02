Uus kool asub kasvatama tulevasi insenere

Arhitektuuribüroo Arhitekt Must

Foto: Arhitektuuribüroo Arhitekt Must

Kambja vallas võtab vaikselt juuri alla Tõrvandi kool, mille üks suunitlusi on inseneri mõtlemisviisi arendamine laste seas. Täiesti oma koolimaja on lootus saada 2024. aasta sügiseks, kuid koolile sisu loomine on täies hoos ja tuleval sügisel alustatakse tööd asenduspinnal.