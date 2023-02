Francesco Orsi: Mõni Eesti tava šokeerib itaallast

Kui räägin siinsetest käitumisviisidest, ei mõtle ma muidugi seda, et iga eestlane käitub samamoodi või kiidab heaks samasugust käitumist. Ei mõtle isegi seda, et enamik käitub samamoodi. Pean silmas seda, et võrreldes Itaaliaga on teatud käitumisviisid siin märgatavalt levinumad või piisavalt laialdaselt heaks kiidetud või vähemalt sallitud. Millised need mulle võõrana tunduvad käitumisharjumused siis on?