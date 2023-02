Kolmapäeval algab Tartu hariduslaat

Hariduslaada avab Tartu linnapea Urmas Klaas. Päeva peaesineja on Mondo maailmaharidus- ja teavitusprogrammi juht Maria Sakarias. Hariduslaadal jagatakse kogemusi 29 õpitoas. Sellel aastal on Tartu lasteaiad ja koolid kaasanud õpitubade tegemisse ka oma partnereid väljastpoolt ning esinejate seas on näiteks ka Elmari saatejuht, Oskuste Labori OÜ ja ERMi esindajad, külla tulevad päästeamet, Naiskodukaitse, Invaru OÜ, Tartu loodusmaja, Avita kirjastus, MTÜ Haridusmentorid ja esindusi teistest haridusasutustest mujalt Eestist.