GALERII ⟩ Kuidas läheb Kallastel elu edasi ilma postkontorita

Viis aastat tagasi toimunud haldusreform tõi kaasa Kallaste tühjenemise riigiasutustest. Ühtlasi on selles elanike arvult kõige väiksemas Eesti linnas üha vähem ka inimesi. Tagatipuks kaob nüüd Eesti Posti postkontor. Ajutiselt on see juba suletud, kuid ametlikult on viimane tööpäev 28. veebruar.