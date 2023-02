Elva valla aukodaniku tiitli pälvis Rein Pedaja

Ivika Mõistus on Elva gümnaasiumi matemaatikaõpetaja alates 1997. aastast. Ta õpetab 4.–6. klassi õpilasi.

Ivika Mõistus on igal aastal valmistanud õpilasi ette olümpiaadideks ja matemaatilisteks võistlusteks, kus õpilased on läbi aastate saavutanud väga häid tulemusi. Elva gümnaasiumis on juba pikka aega korraldatud tema eestvedamisel maakondlikku matemaatikavõistlust «Nuputa». Ivika Mõistus on osalenud ka Elva gümnaasiumi hoolekogus ja Johannes Käisi seltsi tegevuses.

Teenetemärgi Elva Täht pälvis Livia Kuuskvere

Livia Kuuskvere on lõpetanud Elva keskkooli ning teda on mõjutanud muusikas kolm väga olulist õpetajat – Kalju Kenner, Valdur Parksepp ja Maimu Sirel. Ta õppis Heino Elleri muusikakoolis klassikalist laulu, mille lõpetamise järel suunati ta Tallinna riikliku konservatooriumisse. Seal omandas ta kammerlaulja ja pedagoogi elukutse. Livia Kuuskvere eestvedamisel avati 1995. aastal Elvas solistide ring ning sellest ajast saati on ta õpetanud paljusid lauljaid.

Solistide ringist on välja kasvanud laulustuudio, kus laulavad nii lasteaia- kui ka koolilapsed ning noored. Livia Kuuskvere on ellu kutsunud Tartumaa laste ja noorte lauluvõistluse Looduslaul, mis toimus tänavu juba 17. korda. Lasteaialastele on Livia Kuuskvere algatanud lauluvõistluse Lepatriinu, mida korraldatakse aastast 2013.

Aasta tegija on Erle Mägi