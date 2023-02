Tartu ülikool kavatseb remontida astronoomi elamu

Astronoomi elamu on ühe täiskorruse ja katusekorrusega klassitsistlikus stiilis kivihoone. Astronoomi elamu on 19. sajandi alguses ehitatud tähetorniga ühendatud puidust galeriiga. Kultuurimälestiste registri järgi on hoone halvas seisundis. Astronoomi elamu paikneb Tartu vanalinna muinsuskaitsealal ning on ehitismälestise ja UNESCO maailmapärandi objektina muinsuskaitse all.