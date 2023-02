JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu esinumbrid debateerisid olulistel teemadel

Ürituse peakorraldaja Paula Kägu märkis, et riigiteaduste seltsi südameasjaks on noorte inimeste kaasamine ühiskondlikesse aruteludesse ja nende huvi äratamine poliitika vastu. «Eriti vajalik on see praegusel valimisperioodil ja sel põhjusel otsustasime erakondade esinumbrid ühe laua taha tuua ja anda neile võimaluse olulistel teemadel vestelda,» lausus ta.