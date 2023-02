Psühhiaatrilises draamas käib ohtlik mäng

Ajaloolisi sündmusi puudutav draama, mille on kirja pannud Christopher Hampton ja tõlkinud Laura Kalle, jutustab analüütilise psühholoogia isast Carl Gustav Jungist, tema patsiendist Sabina Spielreinist ja Jungi mentorist Sigmund Freudist.

Ausa ja kirgliku loo keskmes on ravimatuks kuulutatud naise teekond tervenemiseni, kusjuures tuleb lahti harutada inimsuhete sasipuntraid. Jungi meeletu ja saatuslik armumine oma patsienti, sellest tulenev perekondlik draama ja vastuolu oma eeskuju Freudiga – kõik see on ohtlik mäng.