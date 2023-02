Galerii ⟩ Ukraina meeskond krooniti Eestis talvise kalapüügi maailmameistriks

Talvise kalapüügi meistrivõistlused algasid meeskondade jaoks tegelikult juba nädala alguses, kui kalamehed käisid Võrtsjärvel parimaid püügikohti kaardistamas ning kohalike oludega tutvumas. «Ametlikke treeningpäevi on kolm ja need on võistluse vaata et kõige tähtsam osa,» rääkis võistluse peakorraldaja Ivo Sööt.