Ujuja Kregor Zirk jõudis ainulaadse tulemuseni

Tom Rushtoni hoolealuse jaoks olid need kaks resultaati märgilise tähtsusega, sest nüüd kuulub Zirki nimele ühel alal 30 Eesti kõigi aegade parimat tulemust. «Kuigi see saavutus otseselt midagi ei anna, on tunne võimas ikkagi,» rääkis Zirk, kelle jaoks võistlus Lausannes oli selle hooaja esimene korralik võistlus. Varasemalt on Eesti ujujatest sarnase trikiga hakkama saanud Triin Aljand, kellele kuulus 29 Eesti parimat tulemust 50 meetri liblikujumises.