Tartus avati mitmed uued suusarajad

«Kuna 2023 on Eestis kuulutatud liikumisaastaks, on veelgi olulisem luua tartlastele võimalusi, et oma kodukoha lähistel liikuda ja sportida,» rääkis suusaradade tegemisest Tartu linnavalitsuse spordivaldkonna juht Veljo Lamp. Rajad on sisse tõmmatud Tartu Sport rajatraktoriga.