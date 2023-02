Ameerika mereväe leitnandi ja geiša lugu tuleb lavale vaid kahel korral

Lavastaja Robert Annuse sõnul on «Madama Butterfly» üldinimlik ja ajatu lugu, mis on kõnetanud teatrikülastajaid selle loomisest peale aastal 1904 ja erinevates žanrites. Annuse sõnul on suur rõõm tuua lavastus tagasi lavale koos rahvusvaheliselt tunnustatud artistidega.

Sopran Tamara Kalinkina. Foto: Instagram

Geiša Chōchō-sani ehk Butterfly nimirollis on Ukraina rahvusooperi sopran Tamara Kalinkina. Lisaks kodumaa rahvusooperile on ukrainlanna üles astunud Poola ja Makedoonia rahvusooperis. Kalinkina hoolitseb nüüdisaegsete Ukraina heliloojate loomingu tutvustamise eest ning on osalenud mitme nüüdisooperi esiettekandes.

Itaalia-Ecuadori päritolu tenor David Esteban astub ooperilavastuses üles Ameerika mereväe leitnant Pinkertoni rollis. Tema karjäär on arenenud peamiselt Saksamaal. Eesti ooperipublikule on ta tuttav: Vanemuises on ta esitanud Don José rolli ooperis «Carmen» ning hiljuti debüteeris ta Carlo rollis ooperis «Jeanne d'Arc» rahvusooperis Estonia.

Sharplessi rollis on laval Poolast pärit Marcin Bronikowski. Alates oma ooperidebüüdist Figarona Rossini «Sevilla habemeajajas» (1992) on ta esinenud lavadel üle maailma, sh La Scala teatris Milanos, kus aastal 1904 esietendus ka «Madama Butterfly». Eesti publik on temaga kohtunud Birgitta festivalil ja möödunud detsembris Vanemuise ooperigalal.

Välissolistide kõrval osalevad nüüdses kahes etenduses Maria Listra, Taavi Tampuu ja Märt Jakobson. Publiku ees on ka Vanemuise ooperisolistid Karmen Puis, Rasmus Kull ja Simo Breede ning ooperikoori lauljad Eve Kivisaar, Siiri Koodres, Helen Nõmm, Artur Nagel jt.

Lavastuse kunstnik on Maarja Meeru, valguskunstnik Margus Vaigur, koreograaf Marika Aidla. Sama lavastus sai esietendusküpseks Paul Mägi muusikalisel juhtimisel.