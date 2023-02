Galerii ⟩ Peipsi kaldale rivistati üles tõelised tööloomad

Kuigi jääsõidukid on huvitava välimusega ja tõmbavad palju pilke, on need ehitatud siiski tööloomadeks. Meelis Kase 15 aastat tagasi ilmavalgust näinud Ford Sierra on ümber ehitatud UAZ-i veermikule ning seda veab edasi täiesti originaalne Fordi kahe liitrine karburaatoriga bensiinimootor. «Tähtis ei ole üldse see, kui kiiresti masin liigub, vaid et see jõuaks vesise ja sogase pinnaga jää peal raskust tõmmata,» märkis autoomanik Meelis Kask. Sel talvel on Sierra paraku ainult garaažis seisnud, kuna muutlike jääolude tõttu pole piirivalve kalureid jää peale lubanud. «Kõik loodame ja ootame, et praeguste külmadega ikkagi korraks ära saaks käia,» jätkas Kask.