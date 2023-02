Galerii ⟩ Tartu ukrainlased näitasid jalutuskäiguga kesklinnas alistamatust ja vastupanu

Kalle Paasi sõnul näitas möödunud aasta, kui tähtis roll on kriisisituatsioonis vabatahtlikel. «Tartlased on ukrainlaste heaks tõesti palju pingutanud alates materiaalsest abist kuni sotsiaalse abini,» märkis Paas. «Õppetund eelmisest aastast meile on see, et vabatahtlikke on omakorda vaja organiseerida ja juhendada ning selle jaoks peavad välja töötatud olema kindlad süsteemid.»