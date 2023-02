Kõrvalteede seisukord on tuisu tõttu äärmiselt kehv

Täna hommikul on teeolud piirkonnini erinevad. Teekatted suurematel riigiteedel Põhja-Eestis on kuivad või soolaniisked, Lääne-Eestis valdavalt soolamärjad, Lõuna ja Kesk-Eestis kõrgelt lumised või sõidujälgede vahel lumised. Kõrvalmaanteed on üle Eesti lumised ja jäised. Õhu- ja teetemperatuur on kõikjal miinuses ning ka suuremad riigiteed võivad lõiguti libedad olla.