Ukrainas langenute mälestuseks süüdati vaikides küünlad

Von Bocki maja selle otsa juures, mille seinal on maaling vanaaegsest vaatest Tartu ülikooli peahoonele, asetati lumele paarsada suuremat ja väiksemat süüdatud küünalt. Nende toojaid tuli aina juurde. Lõpuks ümbritses platsi sadakond enamasti vaikivat või tasasel häälel lühikesi repliike vahetavat sõjas langenud kaasmaalaste mälestajat, leinajat.

Väikesest kõlarist voogas tasakesi ansambli Pikkardiyska Tertsia esituses laul «Hey plyve katcha». Selles on juttu sõdima minejast, kes küsib, kas teda meenutatakse, kui ta langeb, ja kas ta ka maha maetakse.

Kõnesid ei peetud, sõna ei võetud. Need on kavas homme, 25. veebruaril. Ukraina Maja korraldab algusega kell 12 raeplatsil ürituse «Jalutuskäik ühtsuse eest», et näidata oma alistamatust ja vastupanu Venemaa agressioonile.