GALERII ⟩ Tartu maakonna kõrgeima teenetemärgi laureaadid said aumärgid kätte

«Meid on 1,3 mln ja me elame 44,5 km2 alal Venemaa külje all – kuid selliselt meid ei teata. Kui räägin, et oleme Stockholmist 380 km kaugusel, siis tekkib ettekujutus, kus me maailmakaardil paigutume, sest Stockholmis antakse välja Nobeli preemiat ja seda teatakse. Me oleme loonud riigi sügava mõttega ja see mõte on meid siiani kandnud, kuid kui mõelda president Ilvese sõnadele, siis see, mis meid siiani on toonud, ei vii meid enam edasi. Me peame uuesti mõtestama, miks me seda riiki omame ja arendame. Saan öelda, et ettevõtlus ja selle edendamine on riigi alustalasid,» rääkis Mart Ustav.