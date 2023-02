Mis sellest sõjast ikkagi saab? Sõda lõpeb Ukraina võiduga, vastab diplomaat Kaimo Kuusk

Te saite tänavu presidendilt kõrgeima astme teenetemärgi, ja ühes hiljutises intervjuus ütlesite, et eesseisev aasta on Ukrainas tärkava lootuse aasta.

Ma arvan, et tärkava lootuse aasta oli juba eelmine aasta. Lootuste täitumise aasta võiks olla see aasta, mis praegu käes. Sest see tohutu massiivne rünnak eelmise aasta veebruaris ja märtsis, mil uudised Ukrainast olid nii tõsised... Seesama oli ka uue vastupanu alguse aeg, mil hakati okupeeritud territooriumi tagasi võtma.

See annab lootust, ja see, et Lääs toetab Ukrainat üha tugevamalt.

Mulle tundub vahel, et selle sõja tõttu on julgeolek maailmas siiski aina hapram. Pinge vastaspoolte vahel suureneb üha. Venemaad päriselt ka ei näi heidutavat mitte miski. Putin on kuskil öelnud, et seni, kuni temal jätkub mehi enam kui vastaspoolel kuule ja pomme, seni on võit tema poolel. Seepärast tundub, et me oleme ka siin Eestis, Lätis ja Leedus taasiseseisvumise aastaist rääkides ohus enam kui kunagi varem.

Sellega ma ei ole nõus. Me oleme NATOs, meil on liitlaste tugi, me oleme muutunud üha enesekindlamaks. See tähendab, et me ka ise usume rohkem endasse. Me ei vaja enam iga nädal, et USA kordaks: NATO artikkel 5 kehtib. Sest see kehtibki.