Jõgeva abivallavanema umbusaldamine ei leidnud toetust

Jaanuaris toimunud volikogu istungil sisse antud umbusaldusavalduses kõlasid peamiselt etteheited, et abivallavanem on ülbe ja ta ei ole suutnud tagada oma tegevusega ametikohustuste täitmisel valla tasakaalustatud arengut kultuuri, spordi ja noorsootöö valdkonnas, 23. veebruari istungil esines Jõgeva vallavolikogu liige Tiiu Õunapuu (EKRE) aga juba palju pikema ja detailsema ettekandega.

Selles seisis, et Nettani kavandatav kultuurireform on läbi mõtlemata, pole teada, kui palju on valla eelarves kultuurireal asju kokku valetatud ning huvihariduse toetamise kord soodustab ebavõrdsust. «Jõgeva vald ei vaja diktaatorit, vaid demokraatlikke väärtusi hindavat juhti,» sõnas Tiiu Õunapuu ettekande lõpus.

Abivallavanem Asso Nettan sõnas vastuseks, et on küüniline valetamist ette heita valeväidete esitamisega. «Annan töös endast parima, nii et saaksin igal õhtul rahuliku südamega magama minna,» sõnas abivallavanem Asso Nettan.

Repliigi korras juhtis Jõgeva vallavolikogu liige Aivar Kokk (Isamaa) asjaolule, et valla kultuuriasutustes on puudu hulga töötajad. Hiljuti nurjus ka ka Jõgeva kultuurikeskuse juhi konkurss, eelmisel nädalal vallandati Kuremaa ujula juht, kes on kriminaaluurimise all. Volikogu liige Karin Peterson lisas, et valla kultuuriasutustest on hiljuti lahkunud kuus töötajat.

Volikogu esimees Priit Põdra võttis arutelu kokku sõnavõtuga, et kultuurivaldkonnas on praegu rasked ajad ning keerukust lisab ka asjaolu, et ses valdkonnas on käsil suured muudatused ja eelarvega on kitsas.