Riia viadukti valguslahendust näidatakse vabariigi aastapäeva puhul

«Timmime veel koostöös ASi Elektritsentrum spetsialistidega valgustugevust ja valguse suunda, et visuaal mõjuks kaunilt ning ei häiriks liiklejaid ja lähikonna inimesi,» tundis Ivask tehtust siirast rõõmu.

Viadukti iga kandeposti valgustavad kummaltki küljelt leedprožektorite komplektid. Lisaks on valgustid iga posti jalamil. Kokku hoolitsevad viadukti värvide eest 96 leedprožektorit, millest 72 on mastidel ja 24 on maapinnas.