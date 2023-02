Teatris Band Era tegutsemine muudab Ukraina lapsi rõõmsamaks ja tublimaks

Tartu katoliku koolis õppiv 12-aastane Kiievi tüdruk Polina Piljugina mängis esimestes stseenides politseinikku. Tema ja ta paarilise juurde politseijaoskonda tulid nuttes kaks naist, kes teatasid, et nende mehed on kadunud. Politseinikud asusid tänaval inimesi küsitlema ning siis selguski, et kadunud mehi on nähtud nii siin kui ka seal.