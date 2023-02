105-aastased ⟩ Sajand ja viis. Üks Eesti riik ja ühe eestlase elu

Suhkur kadus vabamüügist ära ka teise maailmasõja alguses 1939. aasta sügisel. Siis oli Johanna 21-ne, ja tolsamal, 1939. aastal tõi ta ilmale oma esimese poja. Selle poja on Johanna nüüd juba maha matnud, sest kui inimesele kingitakse terve sajand ja peotäis aastaid peale, jõuab juhtuda kõike. Õnneks on tal ka tütar ja noorem poeg, ning õnneks on tal viis lapselast ja neli lapselapselast.