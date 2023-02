Rannar Raba: vali naist

Esmaspäeval algavad riigikogu valimised, mistap võiks teadlikul kodanikul olla nüüdseks oma valik mõttes juba tehtud. Õigupoolest, kui panna rõhk sõnale «teadlik», oleks üpris loogiline eeldada, et inimene teab mistahes hetkel – ka valimistest kõige kaugemas punktis –, kelle poolt ta hääle annaks, kui hoobilt tarvis oleks. Sedavõrd tasuks oma poliitiline radar alati töös hoida.

Aga olgu pealegi, õigus viimasel hetkel ümber otsustada on ometigi sama tähtis kui õigus otsustada. Liiati leidub erakondi, mis maailmavaateliselt üksteisest kuigivõrd palju ei erine ja seega ka osa valijaist nende vahel siia-sinna kõigub. Nende hääletajate nimel kogu kampaaniamöll tänavanurkadel ja kaubanduskeskustes praegu käibki. Ja väga hea, et käib. Viimane, mille eest poliitikut peaks sarjama, on valijate sekka minemine ja silmast silma suhtlemine.