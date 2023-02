Arhitekt näitab oma õnneliku töö vilju

Täna sünnipäeva tähistav arhitekt Helmi Sakkov on toonud näitusele oma suuremaid ja väiksemaid projekte.

Helmi Sakkov on projekteerinud üle 200 maja, millest mõni on jäänud ehitamata. Omicumi aatriumis tema loomingu ülevaatenäitusel on vaatamiseks pandud ka mõned ainult paberile jäänud hooned, nagu näiteks hiiglaslik spaahotell, mis pidi kerkima ülikooli raamatukogu vastu Vanemuise ülemisse parklasse.