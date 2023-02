Janno Zöbin: lõpetage aasta ema ja aasta isa jahtimine

Tegelikkuses ma aga neid eeskujuks tõstetud lapsevanemaid ei imetle ja ei soovi end ka panna seda tegema. Esiteks ei usu ma, et inimene võiks olla ideaalne. Lapsevanem kui musternäidis ja eriti klassikaline arusaam sellest on aastal 2023 vägagi ebausutav. Ilma vigadeta inimene pole päris luust ja lihast olevus. Eesti naisliidu välja antava tiitli statuut inimesest, «kes on oma töös pädev ja tunnustatud, kes on perekonna väärtustamisel eeskujuks ka laiemalt ning kelle peres kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last», on juba ise problemaatiline.