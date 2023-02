Kaja Kallas: me ei alistu, me ei anna alla. Mitte kunagi

Teine asjaolu, mis on selge ja millega me peame leppima, on see, et investeeringud energeetikasse, aga ka muudesse valdkondadesse toovad kaasa muudatusi meid ümbritsevasse keskkonda. Me oleme viimastel aastatel olnud niivõrd edukad heaolu ühiskonna ülesehitamisel, et see on meis kohati tekitanud tunde, et me ei pea ise seda heaolu tootma, vaid et me saame nautida mujal toodetud heaolu tarbimist. Metsa raiutagu mujal, meile tooge puidust valmistatud mööblit, kanad las munevad ja kaagutavad kusagil kaugemal, meile serveerige omletti, tuumajaamad surisegu Soomes ja Rootsis, meie tahame ainult odavat elektrit jne jne.. Oleme oma heaolu taotluses jõudnud nii kaugele, et mõned poliitikud leiavad tõsimeeli, et meie liitlased harjutagu sõjapidamist mujal, Eestisse võiksid nad tulla alles siis, kui tegelikult on juba liiga hilja. Nii ei saa. Ma isegi ei tea, kuidas me sellisest mõtteviisist üle saaks. Kas oleks lahendus selles, et pakkuda kohalikele omavalitsustele mingit motivatsioonipaketti seoses suuremate investeeringutega nende territooriumil? Võib-olla, arutame. Aga uskuda, et meil siin Eestis kasvavad edaspidi ainult maasikad ja lõhnavad lilled, on naiivne. Kui tahame mäest liugu lasta, peame olema valmis ka kelku mäe otsa vedama.