Urmas Klaas: vajame külma närvi, tarkust ja kaastundlikkust

Selle aasta kevadel, 15. aprillil tähistame tartlase Artur Alliksaare 100. sünniaastapäeva. Sissejuhatuseks loetud Alliksaare read tuletavad meile meelde aega, millal ja millises vabaduses on need read kirjutatud; tuletavad meelde, kui täpselt tuleb vabadust kaaluda ja mis on vabaks olemise hind. Artur Alliksaar, keda on ehk omal ajal kohanud veel mõnedki siin saalis olijaist, lõi enda ümber Tartusse selle vabaduse ja tõi kokku vabadust hindavad inimesed, lõi iseenda Tartu akadeemilise vaba riigi. Nüüd, mil meil on oma vabariik, on selliseid vabade kodanike loodud vaimseid riike kõikjal ning eks väljendu nendes see omamoodi vabaduse otsimise ja vabaduse väljendamise pastoraal. Ilmamaa kirjastuses juba üheksandat trükki näinud Alliksaare luulekogu näitab, et poeedi sõnad lähevad ka täna meile väga korda.