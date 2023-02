Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum allkirjastasid koostöölepingu

Lepingus on kirjeldatud teaduse, kogude, näituste, hariduse, konverentside ja teisi koostöövaldkondi nii rakendus- kui ka alusuuringute vallas. Tegevuste mitmekülgsust iseloomustab ka see, et koostöös korraldatakse teadusüritusi, tehakse uurimisrühmade ja arhiivide vahelist koostööd, kolmepoolses koostöös Tartu ülikooliga antakse välja rahvusvahelist teadusajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics, aga korraldatakse ka üleriigilisi koolitusseminare lasteaiaõpetajatele kultuuripärandi kasutusvõimaluste toetuseks, samuti hoolitsetakse järelkasvu eest pikaajaliste traditsioonidega noorteadlaste konverentside kaudu.

Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks lisas, et Eesti Rahva Muuseumi ja Kirjandusmuusemi koostöö on olnud läbi aja väga hea ja jätkub samas vaimus: «Sellel aastal möödub 100 aastat ERMi esimese püsinäituse avamisest Raadi mõisas. Uues majas on hea meel, et jõuame igal aastal oma uute näitustega sadade tuhandete külastajateni. Rõõm on tõdeda, et ka praegusele püsinäitusele «Kohtumised» on koostöös Kirjandusmuuseumi teadlastega loodud teemanäitus «Regilaul», kus on võimalik kuulata enam kui 400 regilaulu.»